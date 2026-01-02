Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил Буданова* главой своего офиса
15:05 02.01.2026 (обновлено: 15:54 02.01.2026)
Зеленский назначил Буданова* главой своего офиса
Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса.
украина
2026
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), коррупция, кирилл буданов*, гур минобороны украины, энергетика
Зеленский назначил Буданова* главой своего офиса

Зеленский назначил главу ГУР Буданова руководителем своего офиса

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса.
"Встретился с Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить офис президента Украины", — написал он в Telegram-канале.
По утверждению Зеленского, новый руководитель сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
По его словам, у Буданова* есть "особый опыт" в этих направлениях и силы для достижения результатов. Глава киевского режима поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО.
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
СМИ сообщили, чего боятся в команде Зеленского
Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Миндич впервые прокомментировал обвинения в коррупции
