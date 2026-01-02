Зеленский назначил Буданова* главой своего офиса

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса.

"Встретился с Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить офис президента Украины", — написал он в Telegram-канале.

© Фото : Zelenskiy Official/Telegram Зеленский на встрече с Будановым* © Фото : Zelenskiy Official/Telegram Зеленский на встрече с Будановым*

По утверждению Зеленского , новый руководитель сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.

По его словам, у Буданова* есть "особый опыт" в этих направлениях и силы для достижения результатов. Глава киевского режима поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО .

Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич . Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго В начале ноябряначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

© Фото : Антикоррупционное бюро Украины Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича © Фото : Антикоррупционное бюро Украины Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича . Архивное фото

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.