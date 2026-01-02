Рейтинг@Mail.ru
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной
14:36 02.01.2026
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной - РИА Новости, 02.01.2026
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной
Румыния в пятницу подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, сообщило министерство национальной обороны страны. РИА Новости, 02.01.2026
в мире
румыния
украина
дунай (река)
нато
f-16
румыния
украина
дунай (река)
в мире, румыния, украина, дунай (река), нато, f-16
В мире, Румыния, Украина, Дунай (река), НАТО, F-16
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной

Румыния подняла два F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16 ВВС Румынии
Истребитель F-16 ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Румыния в пятницу подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, сообщило министерство национальной обороны страны.
"В пятницу, 2 января, система наблюдения министерства национальной обороны зафиксировала запуск беспилотных летательных аппаратов Российской Федерации в направлении украинских портов на Дунае вблизи границы с Румынией. Примерно в 11.50 (12.50 мск) два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешть поднялись в воздух для наблюдения за приграничной зоной с Украиной в северной части Тулчанского уезда", - сообщается на сайте министерства.
Жители приграничного уезда Тулча получили предупреждение о воздушной тревоге.
Режим тревоги был отменен через полчаса после объявления. В минобороны уточнили, что несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, обломков воздушных объектов на территории страны не обнаружено.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
НАТО не будет сбивать военные самолеты, не несущие угрозы, заявил Рютте
15 октября 2025, 16:02
 
