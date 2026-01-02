Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Румыния в пятницу подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, сообщило министерство национальной обороны страны.

Режим тревоги был отменен через полчаса после объявления. В минобороны уточнили, что несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, обломков воздушных объектов на территории страны не обнаружено.