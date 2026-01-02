Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Румыния в пятницу подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, сообщило министерство национальной обороны страны.
"В пятницу, 2 января, система наблюдения министерства национальной обороны зафиксировала запуск беспилотных летательных аппаратов Российской Федерации в направлении украинских портов на Дунае вблизи границы с Румынией. Примерно в 11.50 (12.50 мск) два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешть поднялись в воздух для наблюдения за приграничной зоной с Украиной в северной части Тулчанского уезда", - сообщается на сайте министерства.
Жители приграничного уезда Тулча получили предупреждение о воздушной тревоге.
Режим тревоги был отменен через полчаса после объявления. В минобороны уточнили, что несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, обломков воздушных объектов на территории страны не обнаружено.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
