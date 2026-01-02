Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото

Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Треть опрошенных граждан Украины назвали главной причиной регулярного отсутствия электричества неэффективность действий украинских властей, которые не смогли к проблемам подготовиться, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Тридцать один процент украинцев возлагают ответственность прежде всего на украинскую власть, которая, по их мнению, ненадлежащим образом подготовилась. Еще 7% считают, что основной причиной (отсутствия электричества. — Прим. ред.) является недостаточная поддержка от западных партнеров", — говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте КМИС

При этом, как отмечается в опросе, 54% граждан уверены, что причиной отсутствия электричества являются удары по энергетическим объектам.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Опрошен 1001 респондент. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%.