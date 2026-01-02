Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света - РИА Новости, 02.01.2026
14:30 02.01.2026 (обновлено: 18:56 02.01.2026)
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света - РИА Новости, 02.01.2026
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
Треть опрошенных граждан Украины назвали главной причиной регулярного отсутствия электричества неэффективность действий украинских властей, которые не смогли к... РИА Новости, 02.01.2026
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света

КМИС: 31% украинцев винят власти в регулярном отсутствии света

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Треть опрошенных граждан Украины назвали главной причиной регулярного отсутствия электричества неэффективность действий украинских властей, которые не смогли к проблемам подготовиться, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Тридцать один процент украинцев возлагают ответственность прежде всего на украинскую власть, которая, по их мнению, ненадлежащим образом подготовилась. Еще 7% считают, что основной причиной (отсутствия электричества. — Прим. ред.) является недостаточная поддержка от западных партнеров", — говорится в тексте опроса, опубликованного на сайте КМИС.
При этом, как отмечается в опросе, 54% граждан уверены, что причиной отсутствия электричества являются удары по энергетическим объектам.
Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Опрошен 1001 респондент. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября прошлого года. Власти страны заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Последствия удара по электростанции ДТЭК - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Украинская энергосистема находится на грани коллапса, пишет WP
15 декабря 2025, 14:42
 
