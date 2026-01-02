https://ria.ru/20260102/ukraina-2066048430.html
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной - РИА Новости, 02.01.2026
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной
Украина в предстоящие зимние месяцы столкнется с серьезными испытаниями, пишет Politico. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:51:00+03:00
2026-01-02T12:51:00+03:00
2026-01-02T18:28:00+03:00
в мире
украина
politico
дтэк
киев
европа
украина
киев
европа
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной
Politico: Украина окажется в тяжелой ситуации этой зимой