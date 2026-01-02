Рейтинг@Mail.ru
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 02.01.2026 (обновлено: 18:28 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066048430.html
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной - РИА Новости, 02.01.2026
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной
Украина в предстоящие зимние месяцы столкнется с серьезными испытаниями, пишет Politico. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:51:00+03:00
2026-01-02T18:28:00+03:00
в мире
украина
politico
дтэк
киев
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
https://ria.ru/20260102/udary-2066045240.html
https://ria.ru/20260102/khorly-2066030515.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, politico, дтэк, киев, европа
В мире, Украина, Politico, ДТЭК, Киев, Европа
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной

Politico: Украина окажется в тяжелой ситуации этой зимой

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина в предстоящие зимние месяцы столкнется с серьезными испытаниями, пишет Politico.
"Украина может оказаться в затруднительном положении этой зимой", — говорится в материале.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине
Вчера, 12:14
По мнению автора статьи, ключевыми проблемами для Киева будут успешные действия российской армии, а также неспособность Европы обеспечить достаточное финансирование.
В конце декабря гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом и эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В США сделали жесткое заявление после теракта ВСУ в Хорлах
Вчера, 10:01
 
В миреУкраинаPoliticoДТЭККиевЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала