Создание в бывшей братской республике людоедского нацистского режима было официально зафиксировано человеческим жертвоприношением: в мае 2014 года в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены десятки русскоговорящих граждан Украины, включая беременных женщин.

В первые секунды 2026-го обезумевшая от крови и страха киевская шайка совершила еще одно жертвоприношение, которое будет для нее последним.

Прямо во время новогоднего поздравления российского президента террористические силы Украины (ТСУ) ударили несколькими дронами по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах ( Херсонская область ), где собралось более сотни мирных людей, чтобы встретить Новый год.

По последним данным, погибли 28 человек (в том числе два ребенка), многие из которых сгорели заживо: некоторые дроны были вооружены зажигательной смесью, чтобы убить как можно больше людей. По свидетельству спасателей, от некоторых остались только черные силуэты и установить личности убитых можно будет только после проведения специальной генетической экспертизы. От очередного гнусного и целенаправленного преступления киевских палачей содрогнулась вся Россия — и сплотилась еще сильнее.

Нужно отметить, что данная атака была не единственной: по сообщениям Минобороны, за первые часы нового года киевский режим осуществил порядка десяти атак как на военные, так и на сугубо гражданские объекты: над различными регионами России было сбито более двухсот украинских БПЛА.

Как и в других случаях, украинские власти начали все отрицать: например, Генштаб ВСУ заявил, что знать ничего не знает и вообще все это — выдумки русских.

Так же до вчерашнего вечера обстояло дело и с атакой украинских дронов на резиденцию президента России Владимира на Валдае , где развернулась самая настоящая операция информационного прикрытия: живодеры не ограничились лишь энергичными отрицаниями представителей Киева , и в дело была пущена артиллерия самого крупного калибра.

После заявления посла США НАТО Мэтью Уиттакера о том, что "возможно, ничего вообще и не было", на сцену вышли маститые издания вроде CNN и The Wall Street Journal, где было красочно обрисовано, что якобы директор ЦРУ Джон Рэтклифф уже доложил Трампу о том, что украинская атака — это фантазия, а если она и была, то "не была направлена именно на резиденцию Путина ". Техническая ошибочка-с.

В The New York Post вообще решили не напрягаться и с ноги заявили, что "шум, поднятый Путиным вокруг "атаки", показывает, что именно Россия стоит на пути мира".

К этому стройному хору присоединились и все истинные любители России вроде главной евродипломатши Каллас: "Заявление Москвы о том, что Украина недавно нанесла удар по ключевым правительственным объектам в России, является намеренным отвлекающим маневром".

Как выяснилось, загадочное молчание российского Министерства обороны имело свою причину: пусть на той стороне выскажутся все и сочно подставятся тоже все. Зачем вступать в перепалку с мерзавцами? Лучше дать им самим затянуть петлю на своей синюшной шее.

И когда Киев и его агенты в администрации Трампа заболтались до точки невозврата, МО России сделало свой ход.

В Главное управление Генштаба ВС официально пригласили американских военных атташе, где им вручили неопровержимые доказательства авторства атаки: во-первых, контроллер одного из украинских БПЛА, сбитого во время атаки, а во-вторых — полную расшифровку заключенной в нем информации.

В данном контроллере сохраняется все: и полетное задание (кто, когда, откуда и куда), и полетные данные (все изменения направления полета, изменения наружной температуры, атмосферного давления, силы встречного ветра и так далее), то есть объективной информации более чем достаточно, чтобы полностью восстановить всю картину и сделать соответствующие выводы.

Характерно, что представители МО России не стали обнародовать полное содержание расшифровки и ограничились сообщением о том, что "расшифровка полетного задания показала, что целью атаки украинских БПЛА 29 декабря являлся один из объектов резиденции Владимира Путина под Новгородом". Дальнейшие действия будут зависеть от того, как полученной информацией распорядится американская сторона: если она дойдет неискаженной до Дональда Трампа, который, судя по всему, искренне хочет разобраться в ситуации, то будем смотреть, что произойдет с теми, кто сознательно дезинформировал американского президента, включая главу ЦРУ. Если же будет объявлено, что "доказательств нет", то в публичном доступе окажется уже вся техническая информация, которую оспорить будет уже невозможно.

Вещдоки и расшифровку американцам передали не для того, чтобы получить их согласие и одобрение: мы знаем, кто и как это сделал, и нужные решения уже приняты; это лишь жест доброй воли, чтобы Трамп смог вычистить кротов и чужих агентов.

Мы знаем, что на фоне углубляющейся катастрофы на фронте Киев пытается доказать, что еще что-то может сделать, атакуя все, до чего способен дотянуться, и убивая мирных людей. Мы знаем, что за действиями украинских военных стоят Мерцы и Макроны и кровь наших детей — на их руках.

И мы знаем, что возмездие неотвратимо.

Зеленский в своем новогоднем обращении к украинцам заявил: "Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение, чтобы обеспечить всем сильный мир".