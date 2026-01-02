https://ria.ru/20260102/ukraina-2066020908.html
Запад не добьется цели и ускорит конец Украины, считает эксперт
АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Запад, выбравший Украину в качестве поля битвы против России, не только не добьется желаемого, но и приблизит конец Украины. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу.
Европа
пребывает в панике, вызванной перспективой завершения украинского конфликта, европейские лидеры стремятся дистанцироваться от его последствий, заявил ранее РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ
в России
, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
По словам турецкого эксперта, "империализм выбрал Украину
в качестве поля битвы против России".
"Запад испытал там свое оружие. Планы измотать и разделить Россию не реализовались — всё вышло наоборот, добиться желаемого не получилось", — сказал собеседник агентства.
Эсиноглу добавил, что западные страны, по его оценке, "все равно хотят затянуть войну".
"Но Украина подкошена. Это конец Украины, к которому привел Запад", — заявил Эсиноглу.