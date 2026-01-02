МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский продемонстрировал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки мирного диалога с Россией, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Зеленский демонстрирует воинственный настрой, говоря другими словами, что они якобы хотят мира и против продолжения войны, но, тем не менее, будут сражаться и дальше", — заявил он.
По словам Ваннера, у него складывается впечатление, что украинская сторона не собирается останавливаться на достигнутом и будет пытаться использовать любую помощь от своих европейских союзников.
"Мы слышим об этом не так часто, как о российских наступлениях на фронте, однако и украинцы не бездействуют и отнюдь не слабы в этом отношении", — подытожил он.
Глава киевского режима в своей новогодней речи вновь выступил с необоснованными обвинениями в адрес России, а также перечислил некоторые "пострадавшие" государства, включая Абхазию и Южную Осетию.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.