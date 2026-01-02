"Воинственный настрой": в Киеве раскритиковали заявление Зеленского

По словам Ваннера, у него складывается впечатление, что украинская сторона не собирается останавливаться на достигнутом и будет пытаться использовать любую помощь от своих европейских союзников.

"Мы слышим об этом не так часто, как о российских наступлениях на фронте, однако и украинцы не бездействуют и отнюдь не слабы в этом отношении", — подытожил он.