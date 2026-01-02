https://ria.ru/20260102/udary-2066062359.html
При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека
При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 02.01.2026
При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека
Три мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:30:00+03:00
2026-01-02T14:30:00+03:00
2026-01-02T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
белгород
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066064692_0:110:906:791_1920x0_80_0_0_1ea6eb45fc5f340eb97000711a8deac2.jpg
При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека
Гладков: при ударах ВСУ по Белгородской области ранены три мирных жителя