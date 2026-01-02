Рейтинг@Mail.ru
При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 02.01.2026 (обновлено: 14:51 02.01.2026)
При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека
Три мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Последствия атаки ВСУ в селе Белянка Шебекинского округа. 2 января 2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате ударов ВСУ по нашему региону ранены три мирных жителя", - написал Гладков на платформе Max.
Уточняется, что в селе Белянка Шебекинского округа украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате были ранены два человека. Мужчину и женщину, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения бедра и плеча, транспортируют в городскую больницу №2 города Белгород.
Губернатор добавил, что за медицинской помощью обратилась ещё одна женщина, получившая баротравму во время ракетного удара по центру Белгорода. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась.
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие
