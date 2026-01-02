ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские военные на неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их работу объектам ТЭК и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.