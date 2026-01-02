Рейтинг@Mail.ru
ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 02.01.2026 (обновлено: 12:15 02.01.2026)
ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские военные на неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их работу объектам ТЭК и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Запад не добьется цели и ускорит конец Украины, считает эксперт
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
