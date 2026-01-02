Рейтинг@Mail.ru
Под Киевом сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину, сообщают СМИ
16:09 02.01.2026 (обновлено: 22:24 02.01.2026)
Под Киевом сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину, сообщают СМИ
Под Киевом сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.01.2026
Под Киевом сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину, сообщают СМИ
Сотрудник военкомата в городе Вишневое под Киевом в ходе насильственной мобилизации толкнул беременную женщину, которая пыталась отбить от военных мужчину,... РИА Новости, 02.01.2026
в мире
киев
украина
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
киев
украина
Под Киевом сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину, сообщают СМИ

Сотрудник ТЦК под Киевом толкнул беременную женщину, пытавшуюся отбить мужчину

Сотрудник военкомата в городе Вишневое под Киевом толкнул беременную женщину, которая пыталась отбить от военных мужчину
Сотрудник военкомата в городе Вишневое под Киевом толкнул беременную женщину, которая пыталась отбить от военных мужчину - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудник военкомата в городе Вишневое под Киевом толкнул беременную женщину, которая пыталась отбить от военных мужчину
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Сотрудник военкомата в городе Вишневое под Киевом в ходе насильственной мобилизации толкнул беременную женщину, которая пыталась отбить от военных мужчину, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Вишневом под Киевом сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) толкнул беременную женщину в ходе конфликта с толпой гражданских", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета
Вчера, 13:20
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного
27 декабря 2025, 14:32
 
В миреКиевУкраинаДмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
