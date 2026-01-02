https://ria.ru/20260102/ttsk-2066020289.html
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК - РИА Новости, 02.01.2026
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК
Пункт дислокации сотрудников украинского военкомата уничтожен в Черниговской области в районе населенного пункта Новгород-Северский, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T06:36:00+03:00
2026-01-02T06:36:00+03:00
2026-01-02T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066020177.html
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК
РИА Новости: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ТЦК в Черниговской области