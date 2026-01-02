Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/ttsk-2066020289.html
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК - РИА Новости, 02.01.2026
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК
Пункт дислокации сотрудников украинского военкомата уничтожен в Черниговской области в районе населенного пункта Новгород-Северский, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T06:36:00+03:00
2026-01-02T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066020177.html
черниговская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина
В Черниговской области уничтожен пункт дислокации ТЦК

РИА Новости: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ТЦК в Черниговской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пункт дислокации сотрудников украинского военкомата уничтожен в Черниговской области в районе населенного пункта Новгород-Северский, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожили пункт дислокации сотрудников местного ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в районе населенного пункта Новгород-Северский", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Боевикам ВСУ в Харьковской области отменили отпуска после ранений
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала