Трамп высказался о ветряных электростанциях, которые убивают птиц

Ветряные турбины периодически приводят к гибели птиц, которые врезаются в их вращающиеся лопасти или высокие мачты. Тем не менее, по мнению экспертов, из-за ветроэнергетики гибнет гораздо меньше птиц, чем от других антропогенных причин, таких как домашние кошки и столкновения со зданиями.