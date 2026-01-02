https://ria.ru/20260102/tramp-2066091000.html
Трамп высказался о ветряных электростанциях, которые убивают птиц
Трамп высказался о ветряных электростанциях, которые убивают птиц - РИА Новости, 02.01.2026
Трамп высказался о ветряных электростанциях, которые убивают птиц
Президент США Дональд Трамп заявил, что ветряные электростанции приводят к гибели миллионов птиц. РИА Новости, 02.01.2026
Трамп заявил, что ветряные электростанции убивают миллионы птиц
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ветряные электростанции приводят к гибели миллионов птиц.
"Убивают миллионы птиц!" - написал Трамп в соцсети Truth Social, выложив фото ветряной турбины с пролетающими рядом птицами.
Ветряные турбины периодически приводят к гибели птиц, которые врезаются в их вращающиеся лопасти или высокие мачты. Тем не менее, по мнению экспертов, из-за ветроэнергетики гибнет гораздо меньше птиц, чем от других антропогенных причин, таких как домашние кошки и столкновения со зданиями.
В день инаугурации Трамп
подписал указ, приостанавливающий выдачу всех новых разрешений и договоров на аренду участков для проектов наземной и морской ветроэнергетики. Также он выразил стремление к переходу на традиционную энергетику вместо ветряной. По словам Трампа, Штаты не собираются использовать "большие, уродливые "ветряные мельницы".