Трамп заявил, что врачи подтвердили идеальное состояние его здоровья

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи Белого дома сообщили, что у него идеальное здоровье и что он отлично сдал тест на когнитивные способности третий раз подряд.
"Врачи Белого дома сообщили, что у меня "идеальное здоровье", и что я "сдал успешно" (то есть правильно ответил на 100% заданных вопросов) в третий раз подряд мой когнитивный тест, то, что ни один президент или прошлый вице-президент не осмеливался сдать", - говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.
Трамп также добавил, что твердо убежден в том, что любой кандидат в президенты или вице-президенты США должен обязательно пройти сложный, серьезный и достоверный тест на когнитивные способности. По его словам, страной не должны управлять "глупые или некомпетентные люди".
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
