Глава Минобороны Бельгии прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирана - РИА Новости, 02.01.2026
12:43 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/tramp-2066047865.html
Глава Минобороны Бельгии прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирана
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана "меняющим правила игры" фактором. РИА Новости, 02.01.2026
в мире
иран
сша
бельгия
дональд трамп
тео франкен
Глава Минобороны Бельгии прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирана

Франкен назвал угрозы Трампа в адрес Ирана меняющим правила игры фактором

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана "меняющим правила игры" фактором.
Президент США Дональд Трамп 2 января заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
"Фактором, меняющим правила игры", - прокомментировал он в соцсети X публикацию Трампа.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
