Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке
Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке - РИА Новости, 02.01.2026
Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке
Президент США Дональд Трамп в пятницу заслушает закрытый брифинг по разведке, а также примет у себя американского посла в Китае Дэвида Пердью, следует из...
2026-01-02T06:20:00+03:00
2026-01-02T06:20:00+03:00
2026-01-02T06:20:00+03:00
в мире
сша
китай
флорида
дональд трамп
сша
китай
флорида
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
в мире, сша, китай, флорида, дональд трамп
В мире, США, Китай, Флорида, Дональд Трамп
Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке
Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке и примет посла США в КНР Пердью