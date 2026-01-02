Рейтинг@Mail.ru
Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке - РИА Новости, 02.01.2026
06:20 02.01.2026
Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке
Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке
Президент США Дональд Трамп в пятницу заслушает закрытый брифинг по разведке, а также примет у себя американского посла в Китае Дэвида Пердью, следует из... РИА Новости, 02.01.2026
2026
Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке

Трамп в пятницу заслушает брифинг по разведке и примет посла США в КНР Пердью

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заслушает закрытый брифинг по разведке, а также примет у себя американского посла в Китае Дэвида Пердью, следует из распространенного расписания главы государства.
Американский лидер проведет 2 января в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. В 17.30 по местному времени (01.30 субботы мск) в расписании главы государства указан брифинг разведки, который пройдет за закрытыми дверями.
Уже спустя час после этого президент США встречается с американским послом в КНР. Встреча также не будет доступна для представителей СМИ.
Трамп отрицает, что засыпал на публичных мероприятиях
1 января, 17:43
 
