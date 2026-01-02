Рейтинг@Mail.ru
17:29 02.01.2026 (обновлено: 18:48 02.01.2026)
Tesla сократила производство электромобилей
© Getty Images / Sjoerd van der WalЭлектромобиль Tesla
© Getty Images / Sjoerd van der Wal
Электромобиль Tesla. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla произвел за 2025 год 1,655 миллиона машин, что на 6,7% меньше показателя предыдущего года, поставил 1,636 миллиона - на 8,6% меньше, следует из отчетности компании.
В частности, Tesla за 2025 год произвела 1,601 миллиона машин Model 3 и Y, выпуск остальных моделей составил 53 900 машин. Поставки моделей Model 3 и Y в то же время составили в прошлом году 1,585 миллиона, остальных моделей - 50 850 машин.
Производство электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2025 года составило 434 358 единиц, что на 5,8% меньше в годовом выражении. В том числе было произведено 422 652 машин моделей Model 3 и Y и 11 706 - остальных. Поставки сократились на 15,6% - до 418 227, из них 406 585 приходится на Model 3 и Y, на остальные модели - 11 642.
Акции компании на предварительных торгах дорожают на 1,3%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Электромобиль Tesla Model Y - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Tesla отзывает более 376 тысяч машин
21 февраля 2025, 16:55
 
АвтоПало-АльтоОстинТехасИлон МаскTesla motorsToyota CorollaВ миреСША
 
 
