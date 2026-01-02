МВД опровергло сообщения о розыске двух подозреваемых в теракте в Хорлах

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Херсонский главк МВД РФ опроверг распространяемые злоумышленниками данные о якобы розыске двух "скрывшихся подозреваемых" в организации теракта в Хорлах, сообщается на сайте ведомства.
«
"В мессенджере Telegram злоумышленниками создана цифровая копия содержимого экрана (скриншот), повторяющая название официального канала херсонской полиции... В частности, сообщается, что ГУ МВД РФ по Херсонской области распространило информацию о якобы розыске двоих подозреваемых, причастных ко взрыву в кафе в поселке Хорлы Херсонской области, скрывшихся на легковом автомобиле. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура
1 января, 12:59