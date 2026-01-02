Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло сообщения о розыске двух подозреваемых в теракте в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/terakt-2066118208.html
МВД опровергло сообщения о розыске двух подозреваемых в теракте в Хорлах
МВД опровергло сообщения о розыске двух подозреваемых в теракте в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
МВД опровергло сообщения о розыске двух подозреваемых в теракте в Хорлах
Херсонский главк МВД РФ опроверг распространяемые злоумышленниками данные о якобы розыске двух "скрывшихся подозреваемых" в организации теракта в Хорлах,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T22:47:00+03:00
2026-01-02T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
черное море
владимир сальдо
telegram
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026189_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_27c3b0f11786f23198a39877139c0044.jpg
https://ria.ru/20260101/saldo-2065940460.html
россия
херсонская область
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026189_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_5574a3838fc0dd3657f3d2736d7f86f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , черное море, владимир сальдо, telegram, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Черное море, Владимир Сальдо, Telegram, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Происшествия
МВД опровергло сообщения о розыске двух подозреваемых в теракте в Хорлах

Херсонская полиция опровергла фейк о розыске 2 подозреваемых в теракте в Хорлах

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Херсонский главк МВД РФ опроверг распространяемые злоумышленниками данные о якобы розыске двух "скрывшихся подозреваемых" в организации теракта в Хорлах, сообщается на сайте ведомства.
«
"В мессенджере Telegram злоумышленниками создана цифровая копия содержимого экрана (скриншот), повторяющая название официального канала херсонской полиции... В частности, сообщается, что ГУ МВД РФ по Херсонской области распространило информацию о якобы розыске двоих подозреваемых, причастных ко взрыву в кафе в поселке Хорлы Херсонской области, скрывшихся на легковом автомобиле. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура
1 января, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьЧерное мореВладимир СальдоTelegramВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала