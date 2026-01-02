https://ria.ru/20260102/tailand-2066035333.html
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек - РИА Новости, 02.01.2026
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек
Более 100 человек, включая одного россиянина, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни новогодних праздников, сообщает центр безопасности дорожного... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T10:38:00+03:00
2026-01-02T10:38:00+03:00
2026-01-02T12:43:00+03:00
в мире
таиланд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
https://ria.ru/20251120/otdykh-2056365313.html
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, россия
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек
Россиянин погиб в ДТП в Таиланде во время новогодних праздников
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Более 100 человек, включая одного россиянина, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни новогодних праздников, сообщает центр безопасности дорожного движения страны.
По данным ведомства, опубликованным в соцсети Facebook
*, основными причинами аварий на дорогах стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.
Как уточняет тайская газета Khaosod со ссылкой на местную полицию, 1 января произошло ДТП с участием двух россиян на мотоцикле: один из них погиб, а другой, получив незначительные травмы, был госпитализирован.
Власти Таиланда
проводят кампанию "Семь опасных дней" в период с 30 декабря 2025 года по 5 января 2026 года. Ее цель - снизить число аварий на дорогах во время новогодних праздников. По статистике властей, наиболее часто в ДТП попадают мотоциклисты, а самым опасным временем является промежуток с 18 до 21 часа.
* Запрещена в РФ как экстремистская