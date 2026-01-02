В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Более 100 человек, включая одного россиянина, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни новогодних праздников, сообщает центр безопасности дорожного движения страны.

Как уточняет тайская газета Khaosod со ссылкой на местную полицию, 1 января произошло ДТП с участием двух россиян на мотоцикле: один из них погиб, а другой, получив незначительные травмы, был госпитализирован.