В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек
10:38 02.01.2026 (обновлено: 12:43 02.01.2026)
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек
в мире, таиланд, россия
В мире, Таиланд, Россия
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли более ста человек

Россиянин погиб в ДТП в Таиланде во время новогодних праздников

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Более 100 человек, включая одного россиянина, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни новогодних праздников, сообщает центр безопасности дорожного движения страны.
По данным ведомства, опубликованным в соцсети Facebook*, основными причинами аварий на дорогах стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.
Как уточняет тайская газета Khaosod со ссылкой на местную полицию, 1 января произошло ДТП с участием двух россиян на мотоцикле: один из них погиб, а другой, получив незначительные травмы, был госпитализирован.
Власти Таиланда проводят кампанию "Семь опасных дней" в период с 30 декабря 2025 года по 5 января 2026 года. Ее цель - снизить число аварий на дорогах во время новогодних праздников. По статистике властей, наиболее часто в ДТП попадают мотоциклисты, а самым опасным временем является промежуток с 18 до 21 часа.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха
20 ноября 2025, 16:48
 
В мире, Таиланд, Россия
 
 
