Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном под Херсоном

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Семья секретаря участковой избирательной комиссии находилась в автомобиле, атакованном ВСУ в Херсонской области в четверг, сообщает облизбирком.

"Вчера в районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал автомобиль семьи секретаря участковой избирательной комиссии №37. В результате этого террористического акта погиб ее пятилетний сын, а взрослые получили множественные ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.