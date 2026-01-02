Рейтинг@Mail.ru
Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном под Херсоном
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 02.01.2026
Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном под Херсоном
Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном под Херсоном - РИА Новости, 02.01.2026
Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном под Херсоном
Семья секретаря участковой избирательной комиссии находилась в автомобиле, атакованном ВСУ в Херсонской области в четверг, сообщает облизбирком. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия, херсонская область , херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном под Херсоном

Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном ВСУ под Херсоном

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Семья секретаря участковой избирательной комиссии находилась в автомобиле, атакованном ВСУ в Херсонской области в четверг, сообщает облизбирком.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что дрон ВСУ в Херсонской области атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья, погиб пятилетний мальчик, трое взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии.
"Вчера в районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал автомобиль семьи секретаря участковой избирательной комиссии №37. В результате этого террористического акта погиб ее пятилетний сын, а взрослые получили множественные ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.
В избиркоме Херсонской области выразили соболезнования родителям ребенка.
Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен
Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен
Вчера, 22:31
 
