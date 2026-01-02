https://ria.ru/20260102/svo-2066072989.html
Под Красноармейском ВС России уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в доме
Военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки "Центр" ВС РФ нанесли удар по группе боевиков ВСУ под Красноармейском, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
Военнослужащие "Центра" нанесли удар по группе боевиков ВСУ под Красноармейском