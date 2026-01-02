Рейтинг@Mail.ru
Под Красноармейском ВС России уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в доме - РИА Новости, 02.01.2026
15:36 02.01.2026
Под Красноармейском ВС России уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в доме
Под Красноармейском ВС России уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в доме

ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки "Центр" ВС РФ нанесли удар по группе боевиков ВСУ под Красноармейском, рассказал РИА Новости пилот-корректировщик с позывным "Жора" 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии.
"На Красноармейском направлении противник в количестве пяти человек зашел в дом. Мы оперативно подняли беспилотник и нанесли огневое воздействие по группе. После удара из здания уже никто не выходил, затем туда зашла наша пехота и завершила зачистку", — добавил "Жора".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
