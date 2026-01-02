Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 02.01.2026 (обновлено: 12:29 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/svo-2066046347.html
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю - РИА Новости, 02.01.2026
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю
Российские подразделения группировки "Центр" освободили за неделю четыре населенных пункта Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР, потери ВСУ - более... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:27:00+03:00
2026-01-02T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю

Войска "Центра" освободили Димитров и еще три населенных пункта ДНР за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" освободили за неделю четыре населенных пункта Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР, потери ВСУ - более 3305 военных, сообщило в пятницу в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, егерской, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещён в РФ - ред.). Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Ранее, 27 декабря, Министерство обороны объявило об освобождении Димитрова.
*Террористическая организация, запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала