ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" освободили за неделю четыре населенных пункта Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР, потери ВСУ - более 3305 военных, сообщило в пятницу в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, егерской, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещён в РФ - ред.). Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Ранее, 27 декабря, Министерство обороны объявило об освобождении Димитрова.
*Террористическая организация, запрещена в России
22 июня 2022, 17:18