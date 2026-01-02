https://ria.ru/20260102/svo-2066044921.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Украинские формирования за неделю потеряли более 1390 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили
в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 31 склад боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки "Запад" в течение недели завершили освобождение населенных пунктов Диброва в ДНР и Богуславка в Харьковской области.
Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.