Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли более 1390 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 31 склад боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки "Запад" в течение недели завершили освобождение населенных пунктов Диброва в ДНР и Богуславка в Харьковской области.