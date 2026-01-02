Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад" - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 02.01.2026 (обновлено: 12:22 02.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад" - РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"
Украинские формирования за неделю потеряли более 1390 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Запад"

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли более 1390 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 31 склад боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки "Запад" в течение недели завершили освобождение населенных пунктов Диброва в ДНР и Богуславка в Харьковской области.
Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
Заголовок открываемого материала