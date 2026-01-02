https://ria.ru/20260102/svo-2066044662.html
ВС России отразили 16 атак ВСУ на Купянском направлении
Подразделения группировки "Запад" за прошедшую неделю отразили 16 атак формирований ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:11:00+03:00
2026-01-02T12:11:00+03:00
2026-01-02T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
россия
харьковская область
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность
