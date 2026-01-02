Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Столичный суд снова оштрафовал участника группы Pussy Riot* (признана в РФ экстремистской организацией) Петра Верзилова** (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.