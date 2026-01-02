https://ria.ru/20260102/sud-2066025777.html
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова** - РИА Новости, 02.01.2026
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**
Столичный суд снова оштрафовал участника группы Pussy Riot* (признана в РФ экстремистской организацией) Петра Верзилова** (признан в РФ иноагентом) за нарушение
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Столичный суд снова оштрафовал участника группы Pussy Riot* (признана в РФ экстремистской организацией) Петра Верзилова** (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Назначено административное наказание по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ", - следует из данных.
Верзилову
** назначили штраф за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган. Сумма не сообщается.
Ранее суды дважды штрафовали Верзилова** по данной административной статье. Ему может грозить уголовное дело по статье 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Лефортовский суд Москвы
в апреле заочно арестовал Верзилова** по делу о госизмене. В апреле 2024 года Басманный райсуд заочно назначил ему 8 лет и 4 месяца колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ из-за постов о Буче.
Верзилов** получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot
*, издатель онлайн-издания "Медиазона"***.
Росфинмониторинг
в декабре 2024 года внес его в перечень террористов и экстремистов.
* Признана в РФ экстремистской организацией
** Признан в РФ иноагентом
*** СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России