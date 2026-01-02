Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Суд в Москве арестовал замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть 17 февраля 2026 года", — сказано в документах.

Зинченко, согласно материалам, задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (крупное мошенничество) и арестовали. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

В протоколах допроса свидетелей, как следует из судебных документов, содержится "достаточно данных об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого…к инкриминируемому ему деянию".

Следствие, мотивируя ходатайство об избрании меры пресечения, указало, в частности, что Зинченко, "занимая высокопоставленную должность заместителя губернатора…может использовать имеющиеся у него связи и личные знакомства... для воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию уголовного дела".

Также следствие считает, что замгубернатора может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства и склонить их к отказу либо изменению показаний.

Зинченко и его адвокат возражали против избрания ему ареста, попросив назначить домашний арест, запрет определенных действий, либо залог.