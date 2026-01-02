Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Суд в Москве арестовал замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть 17 февраля 2026 года", — сказано в документах.
Суд заочно арестовал экс-полковника ФСБ Фролова
29 декабря 2025, 16:35
Зинченко, согласно материалам, задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (крупное мошенничество) и арестовали. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.
В протоколах допроса свидетелей, как следует из судебных документов, содержится "достаточно данных об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого…к инкриминируемому ему деянию".
Следствие, мотивируя ходатайство об избрании меры пресечения, указало, в частности, что Зинченко, "занимая высокопоставленную должность заместителя губернатора…может использовать имеющиеся у него связи и личные знакомства... для воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию уголовного дела".
Бывшего вице-губернатора Кубани приговорили к 11 годам за взятку
29 декабря 2025, 16:03
Также следствие считает, что замгубернатора может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства и склонить их к отказу либо изменению показаний.
Зинченко и его адвокат возражали против избрания ему ареста, попросив назначить домашний арест, запрет определенных действий, либо залог.
Обвиняемый заявил, что не намерен скрываться от органа предварительного расследования и не намерен препятствовать следствию. Он также пояснил, что у него на иждивении имеются несовершеннолетние дети.
Суд арестовал экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края
29 декабря 2025, 14:50