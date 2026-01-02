Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко
02:59 02.01.2026 (обновлено: 03:35 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/sud-2066011993.html
Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко
Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко - РИА Новости, 02.01.2026
Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко
Суд в Москве арестовал замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T02:59:00+03:00
2026-01-02T03:35:00+03:00
происшествия, москва, запорожская область, россия
Происшествия, Москва, Запорожская область, Россия
Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко

Суд арестовал замглавы Запорожской области Зинченко по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Суд в Москве арестовал замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть 17 февраля 2026 года", — сказано в документах.
Зинченко, согласно материалам, задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (крупное мошенничество) и арестовали. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.
В протоколах допроса свидетелей, как следует из судебных документов, содержится "достаточно данных об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого…к инкриминируемому ему деянию".
Следствие, мотивируя ходатайство об избрании меры пресечения, указало, в частности, что Зинченко, "занимая высокопоставленную должность заместителя губернатора…может использовать имеющиеся у него связи и личные знакомства... для воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию уголовного дела".
Также следствие считает, что замгубернатора может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства и склонить их к отказу либо изменению показаний.
Зинченко и его адвокат возражали против избрания ему ареста, попросив назначить домашний арест, запрет определенных действий, либо залог.
Обвиняемый заявил, что не намерен скрываться от органа предварительного расследования и не намерен препятствовать следствию. Он также пояснил, что у него на иждивении имеются несовершеннолетние дети.
ПроисшествияМоскваЗапорожская областьРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала