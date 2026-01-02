МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Большинство жителей Финляндии не одобряют русофобскую политику президента страны Александра Стубба, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя слова финского лидера об отношениях с Москвой.
"Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в отношении России и его воинственностью", — написал он.
Профессор подчеркнул, что финны "медленно, но верно" начинают выступать против такого курса, несмотря на масштабную пропаганду, которой они подвергаются.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.