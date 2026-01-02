Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии жестко осадили Стубба после слов о России - РИА Новости, 02.01.2026
19:13 02.01.2026 (обновлено: 19:22 02.01.2026)
В Финляндии жестко осадили Стубба после слов о России
Большинство жителей Финляндии не одобряют русофобскую политику президента страны Александра Стубба, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в РИА Новости, 02.01.2026
в мире, финляндия, россия, москва, туомас малинен, сергей лавров
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Туомас Малинен, Сергей Лавров
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Большинство жителей Финляндии не одобряют русофобскую политику президента страны Александра Стубба, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя слова финского лидера об отношениях с Москвой.
"Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью", — написал он.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Остается страх". В Германии пришли в ужас из-за России
Вчера, 15:03
Профессор подчеркнул, что финны "медленно, но верно" начинают выступать против такого курса, несмотря на масштабную пропаганду, которой они подвергаются.
Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Стубб опозорился, выступая с дерзким заявлением о России
Вчера, 03:38
 
