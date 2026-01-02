Рейтинг@Mail.ru
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 02.01.2026
11:36 02.01.2026 (обновлено: 18:26 02.01.2026)
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 02.01.2026
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией
На Западе мирному соглашению с Россией по Украине будут рады далеко не все, заявил во время новогоднего обращения президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 02.01.2026
в мире, россия, украина, финляндия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Финляндия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией

Стубб заявил, что не все на Западе будут рады мирному соглашению с Россией

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На Западе мирному соглашению с Россией по Украине будут рады далеко не все, заявил во время новогоднего обращения президент Финляндии Александр Стубб.
«
"Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости", — передает его слова Yle.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского
Вчера, 09:54
Само издание описало это заявление финского лидера как политический прагматизм.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.
Белый дом в декабре опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
План Макрона против России вызвал переполох на Западе
1 января, 14:02
 
