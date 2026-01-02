https://ria.ru/20260102/stavka-2066019552.html
В ГД ждут снижения ключевой ставки ЦБ к концу года
В ГД ждут снижения ключевой ставки ЦБ к концу года - РИА Новости, 02.01.2026
В ГД ждут снижения ключевой ставки ЦБ к концу года
Ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10%, первое снижение может произойти уже в феврале, на 0,5 процентного пункта, а в марте уже более...
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10%, первое снижение может произойти уже в феврале, на 0,5 процентного пункта, а в марте уже более решительно - на 1-1,5 пункта, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, когда он поэтапно снижал ключевую, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или к осени. И, по моим прогнозам, ключевая ставка к концу года снизится до 9%, может быть, 10%", - сказал он.
По его словам, здорово, что Центробанк начал снижать ключевую ставку, это связано с дезинфляционными процессами, причем они будут продолжаться. Предполагалось, что инфляция будет на уровне 6% и более за год, но уже сейчас статистика говорит, что она будет на уровне 5,8%.
"Но все-таки жесткая политика ЦБ, на мой взгляд, позволит Центральному банку снизить ключевую ставку на заседании в феврале, несмотря на повышение налогов. Думаю, что он еще на 0,5 процентных пункта в феврале снизит ставку, в марте уже более решительно - на 1, а может быть даже 1,5 процентных пункта", - уточнил депутат.