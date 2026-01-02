Аракчи раскритиковал слова Трампа о готовности помочь иранским протестующим

Министр подчеркнул, что иранцы, принимающие участие в протестах, которые возникли из-за колебаний стоимости валюты, пользуются данными им правами выражения несогласия, и отметил мирный характер самих протестов. Он также заявил, что вооруженные силы исламской республики находятся в состоянии готовности и знают, "куда прицелиться", если кто-либо посягнет на суверенитет Ирана.