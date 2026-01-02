https://ria.ru/20260102/ssha-2066121220.html
Аракчи раскритиковал слова Трампа о готовности помочь иранским протестующим
Аракчи раскритиковал слова Трампа о готовности помочь иранским протестующим - РИА Новости, 02.01.2026
Аракчи раскритиковал слова Трампа о готовности помочь иранским протестующим
Послание американского президента Дональда Трампа о готовности Вашингтона оказать содействие протестующим в Иране "безрассудно и опасно", заявил глава иранского РИА Новости, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Послание американского президента Дональда Трампа о готовности Вашингтона оказать содействие протестующим в Иране "безрассудно и опасно", заявил
глава иранского МИД Аббас Аракчи.
Трамп
заявил в пятницу, что если Иран
будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
"Сегодняшнее послание президента Трампа, вероятно, (написанное - ред.) под влиянием тех, кто боится дипломатии и ошибочно убежден в ее ненужности, безрассудно и опасно", - написал Аракчи
на своей странице в соцсети Х.
Министр подчеркнул, что иранцы, принимающие участие в протестах, которые возникли из-за колебаний стоимости валюты, пользуются данными им правами выражения несогласия, и отметил мирный характер самих протестов. Он также заявил, что вооруженные силы исламской республики находятся в состоянии готовности и знают, "куда прицелиться", если кто-либо посягнет на суверенитет Ирана.
Ранее генштаб ВС Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что иранская армия не допустит никакого вреда исламской республике и безопасности народа. Отмечалось, что если "враги Ирана" совершат еще одну ошибку, они получат ответ сильнее и сокрушительнее, чем в предыдущий раз.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране
и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ
, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США
из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.