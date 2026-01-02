США протестируют дозаправку военных спутников в космосе, сообщают СМИ

Одна из таких миссий запланирована на лето и включает в себя запуск спутника-заправщика, разработанного компанией Astroscale, который должен провести первую в истории США дозаправку гидразином военного спутника непосредственно на орбите.

Космические силы США и исследовательская лаборатория ВВС США также хотят вывести на орбиту космический аппарат в рамках совместной программы Tetra-5 и попытаться провести испытания по автономному сближению и стыковке, а также инспектированию и дозаправке.