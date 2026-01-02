Постпред Сомали при ООН прокомментировал критику властей США

ООН, 2 янв – РИА Новости. Постпред Сомали при ООН Абукар Дахир Осман в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что критика властей США его страны и выходцев из нее в Штатах не повлияла на отношения с американскими коллегами.

"Буду откровенен с вами, я не думаю, что это как-то влияет. Соединенные Штаты и правительство Сомали сотрудничают в борьбе с террористической организацией "Аль-Шабааб". И США - одна из стран, которые действительно помогают Сомали не только в обучении, но и в поставках оружия и обмене разведданными в борьбе с боевиками "Аш-Шабааб", – сказал Осман в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос РИА Новости.