Подозреваемому в подготовке теракта в США грозит 20 лет тюрьмы
02.01.2026
Подозреваемому в подготовке теракта в США грозит 20 лет тюрьмы
Подозреваемому в организации предотвращенной террористической атаки в американском штате Северная Каролина грозит до 20 лет лишения свободы, заявил прокурор
Подозреваемому в подготовке теракта в США грозит 20 лет тюрьмы
Подозреваемому в подготовке теракта в Северной Каролине грозит до 20 лет тюрьмы
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемому в организации предотвращенной террористической атаки в американском штате Северная Каролина грозит до 20 лет лишения свободы, заявил прокурор западного округа штата Расс Фергюсон.
Ранее власти США
сообщили, что 18-летний Кристиан Стердивант был арестован по подозрению в подготовке нападения в канун Нового года в городе Минт Хилл. По информации следствия, молодой человек готовил нападение в течение целого года, стремясь поддержать террористическую организацию "Исламское государство
"* (ИГ*).
«
"Ему грозит максимальное наказание, предусмотренное законом, 20 лет (лишения свободы - ред.)", - сказал Фергюсон журналистам.
Прокурор уточнил, что в каждом отдельном случае проводится слушание по назначению наказания, на котором судья учитывает целый ряд факторов и на их основе принимает решение о приговоре.
"Поэтому каким будет окончательный приговор в данном деле, пока неизвестно", - сказал Фергюсон.
Задержание Стердиванта в Северной Каролине
стало уже вторым подобным случаем за прошлый месяц. Директор ФБР Кэш Патель
заявил 16 декабря 2025 года, что были арестованы четверо человек, связанных с пропалестинским движением Turtle Island Liberation Front. Их подозревают в подготовке террористических атак в Лос-Анджелесе
. По данным властей штата, задержанные планировали установить взрывные устройства по адресам нескольких компаний в Калифорнии
с целью их подрыва в новогоднюю ночь. Всего планировалось установить пять бомб.
* Террористическая организация, запрещенная в России