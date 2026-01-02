Рейтинг@Mail.ru
02.01.2026
Подозреваемому в подготовке теракта в США грозит 20 лет тюрьмы
22:22 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/ssha-2066115951.html
Подозреваемому в подготовке теракта в США грозит 20 лет тюрьмы
Подозреваемому в организации предотвращенной террористической атаки в американском штате Северная Каролина грозит до 20 лет лишения свободы, заявил прокурор... РИА Новости, 02.01.2026
В мире, Северная Каролина, США, Россия, Кэш Патель, Исламское государство*, ФБР
Подозреваемому в подготовке теракта в Северной Каролине грозит до 20 лет тюрьмы

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuАмериканские полицейские
Американские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Американские полицейские. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемому в организации предотвращенной террористической атаки в американском штате Северная Каролина грозит до 20 лет лишения свободы, заявил прокурор западного округа штата Расс Фергюсон.
Ранее власти США сообщили, что 18-летний Кристиан Стердивант был арестован по подозрению в подготовке нападения в канун Нового года в городе Минт Хилл. По информации следствия, молодой человек готовил нападение в течение целого года, стремясь поддержать террористическую организацию "Исламское государство"* (ИГ*).
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ФБР объявило о предотвращении теракта в Северной Каролине
Вчера, 19:44
«
"Ему грозит максимальное наказание, предусмотренное законом, 20 лет (лишения свободы - ред.)", - сказал Фергюсон журналистам.
Прокурор уточнил, что в каждом отдельном случае проводится слушание по назначению наказания, на котором судья учитывает целый ряд факторов и на их основе принимает решение о приговоре.
"Поэтому каким будет окончательный приговор в данном деле, пока неизвестно", - сказал Фергюсон.
Задержание Стердиванта в Северной Каролине стало уже вторым подобным случаем за прошлый месяц. Директор ФБР Кэш Патель заявил 16 декабря 2025 года, что были арестованы четверо человек, связанных с пропалестинским движением Turtle Island Liberation Front. Их подозревают в подготовке террористических атак в Лос-Анджелесе. По данным властей штата, задержанные планировали установить взрывные устройства по адресам нескольких компаний в Калифорнии с целью их подрыва в новогоднюю ночь. Всего планировалось установить пять бомб.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Задержанные в США планировали пять терактов, заявил помощник прокурора
15 декабря 2025, 20:28
 
