Подозреваемому в подготовке теракта в США грозит 20 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемому в организации предотвращенной террористической атаки в американском штате Северная Каролина грозит до 20 лет лишения свободы, заявил прокурор западного округа штата Расс Фергюсон.

Ранее власти США сообщили, что 18-летний Кристиан Стердивант был арестован по подозрению в подготовке нападения в канун Нового года в городе Минт Хилл. По информации следствия, молодой человек готовил нападение в течение целого года, стремясь поддержать террористическую организацию " Исламское государство "* (ИГ*).

« "Ему грозит максимальное наказание, предусмотренное законом, 20 лет (лишения свободы - ред.)", - сказал Фергюсон журналистам.

Прокурор уточнил, что в каждом отдельном случае проводится слушание по назначению наказания, на котором судья учитывает целый ряд факторов и на их основе принимает решение о приговоре.

"Поэтому каким будет окончательный приговор в данном деле, пока неизвестно", - сказал Фергюсон.

Задержание Стердиванта в Северной Каролине стало уже вторым подобным случаем за прошлый месяц. Директор ФБР Кэш Патель заявил 16 декабря 2025 года, что были арестованы четверо человек, связанных с пропалестинским движением Turtle Island Liberation Front. Их подозревают в подготовке террористических атак в Лос-Анджелесе . По данным властей штата, задержанные планировали установить взрывные устройства по адресам нескольких компаний в Калифорнии с целью их подрыва в новогоднюю ночь. Всего планировалось установить пять бомб.