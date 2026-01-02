В США задержали подозреваемого в подготовке теракта в канун Нового года

ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в американском штате Северная Каролина задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта, который планировался в канун Нового года, заявил прокурор западного округа штата Расс Фергюсон.
"Я здесь, чтобы объявить, что нам, в сотрудничестве с полицейским управлением Минт Хилл и ФБР, удалось предотвратить террористический акт, который планировалось совершить в канун Нового года в (городе – ред.) Минт Хилл, штат Северная Каролина", - сказал Фергюсон во время пресс-конференции.
Задержанные в США планировали пять терактов, заявил помощник прокурора
15 декабря 2025, 20:28
По словам Фергюсона, задержанный, Кристиан Стердивант, готовил нападение в течение целого года, стремясь поддержать террористическую организацию "Исламское государство"*. В пятницу утром его доставили в суд, где ему предъявили обвинения в попытке предоставления материальной помощи иностранной террористической организации.
В период своей подготовки Стердивант изучал экстремистскую литературу, посещал ресурсы, связанные с ИГ*, и записывал видео для TikTok. Позже он принес клятву верности ИГ*, не осознавая, что делал это перед агентом ФБР под прикрытием, которого ошибочно принимал за члена террористической группы, сообщил Фергюсон.
Целью его нападения, которое он планировал совершить с использованием молотков и ножей, должны были стать посетители одного из продовольственных магазинов и ресторана быстрого питания, преимущественно евреи, христиане, а также представители ЛГБТ **, отметил прокурор.
Во время обыска в доме Стердиванта были обнаружены записи, содержащие манифест и детальный план нападения. Также под кроватью нашли ножи и молотки, добавил Фергюсон.
Молодой человек, которому только в декабре исполнилось 18, пока остается под стражей в ожидании предварительного слушания, во время которого прокуратура штата будет добиваться оставления его под стражей, сообщил прокурор.
По словам Фергюсона, Стердивант уже не впервые попадает в поле зрения ФБР и полиции. Так, в январе 2022 года, когда ему было всего 14 лет, против него началось расследование. Причиной стал его контакт с представителями ИГ,* которые поручили ему одеться в черное, стучать в двери к незнакомцам и нападать на них с молотком. Однако тогда его семья встала у него на пути и не дала совершить задуманное.
В 2022 году дело против Стердиванта было прекращено после прохождения им курса психологической помощи и ограничения его доступа к социальным сетям.
Задержание Стердиванта в Северной Каролине стало уже вторым подобным случаем за прошлый месяц. Директор ФБР Кэш Патель заявил 16 декабря, что были арестованы четверо человек, связанных с пропалестинским движением Turtle Island Liberation Front. Их подозревают в подготовке террористических атак в Лос-Анджелесе. По данным властей штата, задержанные планировали установить взрывные устройства по адресам нескольких компаний в Калифорнии с целью их подрыва в новогоднюю ночь. Всего планировалось установить пять бомб.
* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане
6 ноября 2025, 02:55