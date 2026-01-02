В США задержали подозреваемого в подготовке теракта в канун Нового года

ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в американском штате Северная Каролина задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта, который планировался в канун Нового года, заявил прокурор западного округа штата Расс Фергюсон.

"Я здесь, чтобы объявить, что нам, в сотрудничестве с полицейским управлением Минт Хилл и ФБР , удалось предотвратить террористический акт, который планировалось совершить в канун Нового года в (городе – ред.) Минт Хилл, штат Северная Каролина", - сказал Фергюсон во время пресс-конференции.

По словам Фергюсона, задержанный, Кристиан Стердивант, готовил нападение в течение целого года, стремясь поддержать террористическую организацию " Исламское государство "*. В пятницу утром его доставили в суд, где ему предъявили обвинения в попытке предоставления материальной помощи иностранной террористической организации.

В период своей подготовки Стердивант изучал экстремистскую литературу, посещал ресурсы, связанные с ИГ*, и записывал видео для TikTok . Позже он принес клятву верности ИГ*, не осознавая, что делал это перед агентом ФБР под прикрытием, которого ошибочно принимал за члена террористической группы, сообщил Фергюсон.

Целью его нападения, которое он планировал совершить с использованием молотков и ножей, должны были стать посетители одного из продовольственных магазинов и ресторана быстрого питания, преимущественно евреи, христиане, а также представители ЛГБТ **, отметил прокурор.

Во время обыска в доме Стердиванта были обнаружены записи, содержащие манифест и детальный план нападения. Также под кроватью нашли ножи и молотки, добавил Фергюсон.

Молодой человек, которому только в декабре исполнилось 18, пока остается под стражей в ожидании предварительного слушания, во время которого прокуратура штата будет добиваться оставления его под стражей, сообщил прокурор.

По словам Фергюсона, Стердивант уже не впервые попадает в поле зрения ФБР и полиции. Так, в январе 2022 года, когда ему было всего 14 лет, против него началось расследование. Причиной стал его контакт с представителями ИГ,* которые поручили ему одеться в черное, стучать в двери к незнакомцам и нападать на них с молотком. Однако тогда его семья встала у него на пути и не дала совершить задуманное.

В 2022 году дело против Стердиванта было прекращено после прохождения им курса психологической помощи и ограничения его доступа к социальным сетям.