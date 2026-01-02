Рейтинг@Mail.ru
США вложат 500 миллионов долларов в развитие военных баз в Польше
19:59 02.01.2026
США вложат 500 миллионов долларов в развитие военных баз в Польше
США вложат 500 миллионов долларов в развитие своих военных баз в Польше, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. РИА Новости, 02.01.2026
США вложат 500 миллионов долларов в развитие военных баз в Польше

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© AP Photo / Krzysztof Zatycki
Американские военные в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. США вложат 500 миллионов долларов в развитие своих военных баз в Польше, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
"Правительство Соединенных штатов – конгресс, а позже президент Дональд Трамп - утвердили инвестиционный план, где в четырех местах в Польше – во Вроцлаве, в Дравске Поморском, в Повидзе и в Ласке будут сделаны инвестиции в военные базы на уровне 500 миллионов долларов", - заявил Томчик на платформе Х.
Он пояснил, что эти инвестиции касаются присутствия американских войск на польской земле.
В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских солдат.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России
19 декабря 2025, 23:04
 
