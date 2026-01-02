https://ria.ru/20260102/ssha-2066103655.html
США вложат 500 миллионов долларов в развитие военных баз в Польше
США вложат 500 миллионов долларов в развитие военных баз в Польше - РИА Новости, 02.01.2026
США вложат 500 миллионов долларов в развитие военных баз в Польше
США вложат 500 миллионов долларов в развитие своих военных баз в Польше, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. РИА Новости, 02.01.2026
США вложат 500 миллионов долларов в развитие военных баз в Польше
Замминистра обороны Томчик: США вложат $500 млн в развитие военных баз в Польше