Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Женщина погибла, предположительно, в результате нападения пумы в американском штате Колорадо, в последний раз такой случай произошел в этом штате в 1999 году, сообщает Служба охраны парков и дикой природы Колорадо.

"Служба охраны парков и дикой природы расследует предполагаемое смертельное нападение пумы на человека… Нападения пум на людей в Колорадо считаются редкостью, ранее с 1990 года сообщалось о 28 нападениях. Последнее нападение со смертельным исходом произошло в 1999 году", - говорится в заявлении службы.

Как сказано в публикации, очевидцы в округе Лармер сообщили, что увидели пуму рядом с лежащей на земле женщиной и отпугнули животное с помощью камней. Когда они смогли подойти к женщине, им не удалось нащупать у нее пульс, уточняет служба.