Рейтинг@Mail.ru
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 02.01.2026 (обновлено: 20:09 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/ssha-2066098478.html
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо - РИА Новости, 02.01.2026
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо
Женщина погибла, предположительно, в результате нападения пумы в американском штате Колорадо, в последний раз такой случай произошел в этом штате в 1999 году,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:10:00+03:00
2026-01-02T20:09:00+03:00
в мире
колорадо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066104189_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_a2235dc86f10e43a460ffbb39345e94c.jpg
https://ria.ru/20250502/koshka-2014643432.html
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066104189_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_418f895e1b78b0740b1dd41884447964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колорадо
В мире, Колорадо
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо

В Колорадо женщина погибла, предположительно, в результате нападения пумы

© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Женщина погибла, предположительно, в результате нападения пумы в американском штате Колорадо, в последний раз такой случай произошел в этом штате в 1999 году, сообщает Служба охраны парков и дикой природы Колорадо.
"Служба охраны парков и дикой природы расследует предполагаемое смертельное нападение пумы на человека… Нападения пум на людей в Колорадо считаются редкостью, ранее с 1990 года сообщалось о 28 нападениях. Последнее нападение со смертельным исходом произошло в 1999 году", - говорится в заявлении службы.
Как сказано в публикации, очевидцы в округе Лармер сообщили, что увидели пуму рядом с лежащей на земле женщиной и отпугнули животное с помощью камней. Когда они смогли подойти к женщине, им не удалось нащупать у нее пульс, уточняет служба.
В районе, где погибла женщина, были обнаружены две пумы, их обеих усыпила полиция, добавили в службе.
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
СМИ: кошка выжила после падения в 120-метровый каньон в США
2 мая 2025, 07:06
 
В миреКолорадо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала