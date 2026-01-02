https://ria.ru/20260102/ssha-2066098478.html
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо - РИА Новости, 02.01.2026
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо
Женщина погибла, предположительно, в результате нападения пумы в американском штате Колорадо, в последний раз такой случай произошел в этом штате в 1999 году,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:10:00+03:00
2026-01-02T19:10:00+03:00
2026-01-02T20:09:00+03:00
в мире
колорадо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066104189_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_a2235dc86f10e43a460ffbb39345e94c.jpg
https://ria.ru/20250502/koshka-2014643432.html
колорадо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066104189_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_418f895e1b78b0740b1dd41884447964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колорадо
Пума, предположительно, убила женщину в Колорадо
В Колорадо женщина погибла, предположительно, в результате нападения пумы
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Женщина погибла, предположительно, в результате нападения пумы в американском штате Колорадо, в последний раз такой случай произошел в этом штате в 1999 году, сообщает Служба охраны парков и дикой природы Колорадо.
"Служба охраны парков и дикой природы расследует предполагаемое смертельное нападение пумы на человека… Нападения пум на людей в Колорадо
считаются редкостью, ранее с 1990 года сообщалось о 28 нападениях. Последнее нападение со смертельным исходом произошло в 1999 году", - говорится в заявлении службы.
Как сказано в публикации, очевидцы в округе Лармер сообщили, что увидели пуму рядом с лежащей на земле женщиной и отпугнули животное с помощью камней. Когда они смогли подойти к женщине, им не удалось нащупать у нее пульс, уточняет служба.
В районе, где погибла женщина, были обнаружены две пумы, их обеих усыпила полиция, добавили в службе.