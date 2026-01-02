Рейтинг@Mail.ru
Трамп видит угрозу в отмене права президента устанавливать пошлины - РИА Новости, 02.01.2026
19:05 02.01.2026
Трамп видит угрозу в отмене права президента устанавливать пошлины
Трамп видит угрозу в отмене права президента устанавливать пошлины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Верховный суд США может нанести "ужасный удар", если поддержит решение нижестоящих инстанций, ранее... РИА Новости, 02.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп видит угрозу в отмене права президента устанавливать пошлины

Трамп: Верховный суд может нанести ужасный удар, если поддержит запрет пошлин

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Верховный суд США может нанести "ужасный удар", если поддержит решение нижестоящих инстанций, ранее признавших введение его администрацией импортных пошлин незаконным.
"Импортные пошлины приносят огромную пользу нашей стране, так как они невероятно важны для нашей национальной безопасности и процветания (невиданного ранее!). Утрата нашего права вводить пошлины в отношении стран, которые несправедливо относятся к нам, стала бы ужасным ударом для Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Торговый порт в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Аналитики рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США
9 декабря 2025, 09:23
Британское издание Financial Times со ссылкой на юристов по вопросам торговли сообщило в конце декабря, что Трамп может ввести торговые пошлины на альтернативной законодательной основе, если Верховный суд США признает нынешние пошлины незаконными.
При этом источники газеты отмечали, что конкретный набор законодательных актов, на которых будут базироваться новые пошлины, будет зависеть от деталей решения Верховного суда. Среди законов, которые администрация Трампа потенциально может использовать, издание перечисляет закон о расширении торговли 1962 года, закон о торговле 1974 года, закон о пошлинах 1930 года.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп в обращении к нации объявил пошлины своим любимым словом
18 декабря 2025, 05:44
Апелляционный суд США в августе 2025 года постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Общая беда объединила Европу с Россией
27 декабря 2025, 08:00
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
