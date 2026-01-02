Трамп видит угрозу в отмене права президента устанавливать пошлины

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Верховный суд США может нанести "ужасный удар", если поддержит решение нижестоящих инстанций, ранее признавших введение его администрацией импортных пошлин незаконным.

"Импортные пошлины приносят огромную пользу нашей стране, так как они невероятно важны для нашей национальной безопасности и процветания (невиданного ранее!). Утрата нашего права вводить пошлины в отношении стран, которые несправедливо относятся к нам, стала бы ужасным ударом для Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Британское издание Financial Times со ссылкой на юристов по вопросам торговли сообщило в конце декабря, что Трамп может ввести торговые пошлины на альтернативной законодательной основе, если Верховный суд США признает нынешние пошлины незаконными.

При этом источники газеты отмечали, что конкретный набор законодательных актов, на которых будут базироваться новые пошлины, будет зависеть от деталей решения Верховного суда. Среди законов, которые администрация Трампа потенциально может использовать, издание перечисляет закон о расширении торговли 1962 года, закон о торговле 1974 года, закон о пошлинах 1930 года.

Апелляционный суд США в августе 2025 года постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.