США продолжат усиливать системы ПРО, ПВО и ядерную триаду, заявили в РАН

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. США продолжат дальнейшее наращивание систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), а также усиление ядерной триады в 2026 году, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

В мае 2025 года Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.