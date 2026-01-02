Рейтинг@Mail.ru
США продолжат усиливать системы ПРО, ПВО и ядерную триаду, заявили в РАН
14:21 02.01.2026
США продолжат усиливать системы ПРО, ПВО и ядерную триаду, заявили в РАН
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США продолжат усиливать системы ПРО, ПВО и ядерную триаду, заявили в РАН

ИМЭМО РАН: США продолжат усиливать системы ПРО, ПВО и ядерную триаду в 2026 году

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. США продолжат дальнейшее наращивание систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), а также усиление ядерной триады в 2026 году, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В области укрепления оборонного потенциала США продолжат развивать программы по наращиванию систем ПРО, ПВО и ядерной триады", - говорится в ежегодном прогнозе института "Россия и мир: 2026. Экономика и внешняя политика".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На крутых виражах: 2026 год принесет мир и войны
Вчера, 08:00
Кроме того, согласно докладу, Вашингтон будет уделять внимание развитию судостроения и обновлению состава военно-морских сил, а также модернизации другой стратегической инфраструктуры, включая коммуникации.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о постройке двух кораблей нового класса "Трамп" для ВМС США. В общей сложности планируется построить до 25 боевых кораблей нового класса. На строительство первых таких линкоров в США будет выделено 26 миллиардов долларов. Корабли класса "Трамп", как ожидается, смогут нести ядерное оружие, будут оснащены лазерами и гиперзвуковыми ракетами.
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил в начале декабря 2025 года, что США при Трампе обновят ядерную триаду.
В мае 2025 года Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
При этом стоимость "Золотого купола" для США вместо обещанных 175 миллиардов долларов агентство Блумберг со ссылкой на собственных экспертов оценило примерно в 1,1 триллиона долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Срочно: НАТО наголову разгромит Россию, но Россия в течение недели победит
27 декабря 2025, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
