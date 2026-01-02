Турция может столкнуться с ограничениями в применении F-35, считает эксперт

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турция может столкнуться с ограничениями в использовании истребителей F-35, если США согласятся на их продажу Анкаре, поскольку ключевые элементы управления и доступа будут оставаться под контролем Вашингтона. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
Сефа, комментируя заявление американского лидера, обратился к сторонникам закупки F-35 и напомнил, что ранее предупреждал о возможных ограничениях.
"Я не люблю выражение "я же говорил", но иногда вынужден его использовать. Обращаюсь к поклонникам F-35! Я говорил: когда вы купите этот самолет F-35, который является источником проблем, ключ от него будет не у вас, и вы не сможете использовать его там, где не хочет ваш дядя Сэм", — сказал он.
По словам собеседника агентства, слова Трампа на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по его мнению, подтверждают этот тезис: в случае поставок, отметил он, речь идет о том, что F-35 не будут использоваться против Израиля.
Сефа также заявил, что ожидает реакции "тех, кто настаивает на закупке этих самолетов".
Израиль и Греция лоббируют отказ США от поставок Анкаре истребителей F-35, заявил ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
