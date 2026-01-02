Рейтинг@Mail.ru
Турция может столкнуться с ограничениями в применении F-35, считает эксперт
05:32 02.01.2026
Турция может столкнуться с ограничениями в применении F-35, считает эксперт
Турция может столкнуться с ограничениями в применении F-35, считает эксперт
Турция может столкнуться с ограничениями в применении F-35, считает эксперт

Ихсан Сефа: США смогут ограничить применение F-35, если продадут их Турции

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турция может столкнуться с ограничениями в использовании истребителей F-35, если США согласятся на их продажу Анкаре, поскольку ключевые элементы управления и доступа будут оставаться под контролем Вашингтона. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35. При этом он выразил уверенность, что Анкара ни при каких обстоятельствах не применит эти самолеты против Израиля.
Сефа, комментируя заявление американского лидера, обратился к сторонникам закупки F-35 и напомнил, что ранее предупреждал о возможных ограничениях.
"Я не люблю выражение "я же говорил", но иногда вынужден его использовать. Обращаюсь к поклонникам F-35! Я говорил: когда вы купите этот самолет F-35, который является источником проблем, ключ от него будет не у вас, и вы не сможете использовать его там, где не хочет ваш дядя Сэм", — сказал он.
По словам собеседника агентства, слова Трампа на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по его мнению, подтверждают этот тезис: в случае поставок, отметил он, речь идет о том, что F-35 не будут использоваться против Израиля.
Сефа также заявил, что ожидает реакции "тех, кто настаивает на закупке этих самолетов".
Израиль и Греция лоббируют отказ США от поставок Анкаре истребителей F-35, заявил ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Президент США Дональд Трамп заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года.
Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
