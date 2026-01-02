Турция может столкнуться с ограничениями в применении F-35, считает эксперт

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турция может столкнуться с ограничениями в использовании истребителей F-35, если США согласятся на их продажу Анкаре, поскольку ключевые элементы управления и доступа будут оставаться под контролем Вашингтона. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.

"Я не люблю выражение "я же говорил", но иногда вынужден его использовать. Обращаюсь к поклонникам F-35! Я говорил: когда вы купите этот самолет F-35, который является источником проблем, ключ от него будет не у вас, и вы не сможете использовать его там, где не хочет ваш дядя Сэм", — сказал он.