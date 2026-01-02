Рейтинг@Mail.ru
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить - РИА Новости, 02.01.2026
08:00 02.01.2026 (обновлено: 08:06 02.01.2026)
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
Произошедшее нападение боевых дронов на резиденцию президента России до конца не проанализировали. Да, все сошлись на том, что Зеленский стал невменяем и... РИА Новости, 02.01.2026
Александр Носович
Александр Носович
Александр Носович
Произошедшее нападение боевых дронов на резиденцию президента России до конца не проанализировали. Да, все сошлись на том, что Зеленский стал невменяем и способен на любое безумие. Но до конца не проговорено, что его безумие угрожает не только лично Путину, но и лично Трампу.
Между тем сейчас сложились идеальные условия для того, чтобы в следующий раз украинские (в кавычках или без) БПЛА полетели не на Валдай, а в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Зеленский ведь уже дважды дал понять, что Трампа он ненавидит, презирает, считает врагом и способен на враждебные действия против него, причем находясь от президента США в зависимости и даже пребывая на его территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Москва ответила на покушение на Путина
31 декабря 2025, 08:00
Первый раз был пару недель назад, когда вышел "мирный план Зеленского", представляющий собой не что иное, как плевок в Трампа — не в Путина, не в Россию и не в русских. Потому что 20 пунктов Зеленского были прямым ответом на 28 пунктов мирного плана Трампа. Они этот план перевирали, отменяли — и помножили весь трамповский процесс мирного урегулирования на ноль.
Сейчас тем более все понятно. Ведь Зеленский фактически отдал приказ об атаке на резиденцию Путина прямо во время мирных переговоров с Трампом. Это объявление войны не только Путину, но и Белому дому.
Так что в итоге? В итоге у нас есть общепризнанный отморозок, который не единожды доказал, что его режим глубоко и неизбывно враждебен нынешней администрации США. Их отношения начались с публичного конфликта и скандала в Овальном кабинете, а закончился год прямым оскорблением. Зеленский прямо дал понять, что он думает о Трампе с его миротворческими инициативами.
Все сходятся на том, что украинцы и их "атаман" способны на все. При этом имеется и рациональное объяснение их поведению. Киевский режим живет одной войной, а Вашингтон украинцев принуждает к миру.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
Послушайте, но это же идеальные козлы отпущения! С такими хлопцами можно наконец-то убить Трампа после стольких неудачных попыток и свалить вину на киевских подопечных.
Можно и в самом деле им заказать. Облажаются, как обычно, — не страшно. Потом будет результативная попытка — и ни у кого не останется вопросов, кто стоит за устранением президента США.
Что делать Трампу, если он хочет такого сценария избежать? Поменять всю концепцию. Он — не нейтральный посредник над схваткой и не мудрый, рассудительный лидер западного мира. Он сторона конфликта. И как глава США, и лично как политический деятель Дональд Трамп.
Парадоксально — речь о двух прямо противоположных измерениях. США участвуют в украинском конфликте на стороне Киева, поставляя киевскому режиму разведданные, связь и оружие.
При этом Дональд Трамп как политик борется с оппонентами внутри США и в Европе, которые поставили все на победу Киева, считают Трампа и трампизм таким же чистым злом, как Россию и Путина, и сетуют на то, что снайпер, который полтора года назад прострелил американскому лидеру ухо, был недостаточно меток.
Дональд Трамп весь 2025 год со своей нейтральностью и посредничеством страдал раздвоением профессиональной личности на административную и политическую. Если он хочет сохраниться политически и физически, пора определяться. Время отказать Зеленскому в легитимности, отозвать всякую поддержку для Украины, признать киевский режим террористическим и помочь России быстро и окончательно победить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
29 декабря 2025, 08:00
 
