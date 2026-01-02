Произошедшее нападение боевых дронов на резиденцию президента России до конца не проанализировали. Да, все сошлись на том, что Зеленский стал невменяем и способен на любое безумие. Но до конца не проговорено, что его безумие угрожает не только лично Путину, но и лично Трампу.

Между тем сейчас сложились идеальные условия для того, чтобы в следующий раз украинские (в кавычках или без) БПЛА полетели не на Валдай , а в поместье Мар-а-Лаго во Флориде . Зеленский ведь уже дважды дал понять, что Трампа он ненавидит, презирает, считает врагом и способен на враждебные действия против него, причем находясь от президента США в зависимости и даже пребывая на его территории.

Первый раз был пару недель назад, когда вышел "мирный план Зеленского", представляющий собой не что иное, как плевок в Трампа — не в Путина, не в Россию и не в русских. Потому что 20 пунктов Зеленского были прямым ответом на 28 пунктов мирного плана Трампа. Они этот план перевирали, отменяли — и помножили весь трамповский процесс мирного урегулирования на ноль.

Сейчас тем более все понятно. Ведь Зеленский фактически отдал приказ об атаке на резиденцию Путина прямо во время мирных переговоров с Трампом. Это объявление войны не только Путину, но и Белому дому.

Так что в итоге? В итоге у нас есть общепризнанный отморозок, который не единожды доказал, что его режим глубоко и неизбывно враждебен нынешней администрации США. Их отношения начались с публичного конфликта и скандала в Овальном кабинете, а закончился год прямым оскорблением. Зеленский прямо дал понять, что он думает о Трампе с его миротворческими инициативами.

Все сходятся на том, что украинцы и их "атаман" способны на все. При этом имеется и рациональное объяснение их поведению. Киевский режим живет одной войной, а Вашингтон украинцев принуждает к миру.

Послушайте, но это же идеальные козлы отпущения! С такими хлопцами можно наконец-то убить Трампа после стольких неудачных попыток и свалить вину на киевских подопечных.

Можно и в самом деле им заказать. Облажаются, как обычно, — не страшно. Потом будет результативная попытка — и ни у кого не останется вопросов, кто стоит за устранением президента США.

Что делать Трампу, если он хочет такого сценария избежать? Поменять всю концепцию. Он — не нейтральный посредник над схваткой и не мудрый, рассудительный лидер западного мира. Он сторона конфликта. И как глава США, и лично как политический деятель Дональд Трамп.

Парадоксально — речь о двух прямо противоположных измерениях. США участвуют в украинском конфликте на стороне Киева , поставляя киевскому режиму разведданные, связь и оружие.

При этом Дональд Трамп как политик борется с оппонентами внутри США и в Европе , которые поставили все на победу Киева, считают Трампа и трампизм таким же чистым злом, как Россию и Путина, и сетуют на то, что снайпер, который полтора года назад прострелил американскому лидеру ухо, был недостаточно меток.