Названа дата похорон экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Похороны бывшего футболиста московских "Спартака" и "Локомотива" Мухсина Мухамадиева пройдут 3 января в Душанбе, сообщила РИА Новости вдова спортсмена.
Мухамадиев ушел из жизни 1 января в возрасте 59 лет. В феврале у него случился инсульт, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. В середине ноября был госпитализирован в реанимацию московской клиники и подключен к аппарату ИВЛ.
"Похороны пройдут завтра в Душанбе. Это его родина, там родители", - сказала Мухамадиева.
Мухамадиев является чемпионом России (1994) в составе "Спартака", ранее он играл за "Локомотив", также представлял российские "Локомотив" (Нижний Новгород), "Торпедо" (Москва), "Шинник", "Арсенал" и "Витязь". Будучи спортивным директором казанского "Рубина", дважды выиграл чемпионат России. На его счету по одному матчу за сборные Таджикистана и России.
