Названа дата похорон экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева
Футбол
 
14:40 02.01.2026 (обновлено: 14:52 02.01.2026)
Названа дата похорон экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева
Названа дата похорон экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Названа дата похорон экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева
Похороны бывшего футболиста московских "Спартака" и "Локомотива" Мухсина Мухамадиева пройдут 3 января в Душанбе, сообщила РИА Новости вдова спортсмена. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
спартак москва, спорт, вокруг спорта
Футбол, Спартак Москва, Спорт, Вокруг спорта
Названа дата похорон экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева

Похороны Мухамадиева пройдут 3 января в Душанбе

© Фото : ФК "Рубин"Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев
Бывший футболист московского Спартака Мухсин Мухамадиев - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : ФК "Рубин"
Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Похороны бывшего футболиста московских "Спартака" и "Локомотива" Мухсина Мухамадиева пройдут 3 января в Душанбе, сообщила РИА Новости вдова спортсмена.
Мухамадиев ушел из жизни 1 января в возрасте 59 лет. В феврале у него случился инсульт, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. В середине ноября был госпитализирован в реанимацию московской клиники и подключен к аппарату ИВЛ.
«
"Похороны пройдут завтра в Душанбе. Это его родина, там родители", - сказала Мухамадиева.
Мухамадиев является чемпионом России (1994) в составе "Спартака", ранее он играл за "Локомотив", также представлял российские "Локомотив" (Нижний Новгород), "Торпедо" (Москва), "Шинник", "Арсенал" и "Витязь". Будучи спортивным директором казанского "Рубина", дважды выиграл чемпионат России. На его счету по одному матчу за сборные Таджикистана и России.
Футбол. РФПЛ. Матч Спартак - Локомотив - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Экс-игрок "Локомотива" может завершить карьеру из-за гибели одноклубника
26 декабря 2025, 01:45
 
ФутболСпартак МоскваСпортВокруг спорта
 
