Спецоперация, 2 января: Россия нанесла семь ударов по объектам ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 02.01.2026
Спецоперация, 2 января: Россия нанесла семь ударов по объектам ВПК Украины
Спецоперация, 2 января: Россия нанесла семь ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 02.01.2026
Спецоперация, 2 января: Россия нанесла семь ударов по объектам ВПК Украины
Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК... РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
киев
вадим астафьев
мария захарова
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
безопасность, украина, россия, киев, вадим астафьев, мария захарова, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Киев, Вадим Астафьев, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Владимир Зеленский

Спецоперация, 2 января: Россия нанесла семь ударов по объектам ВПК Украины

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их работу объектам ТЭК и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
ВС РФ громят ВСУ

Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
Военнослужащие российской группировки "Запад" за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки войск Иван Бигма.
Заместитель командира подразделения по военно-политической работе 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" старший лейтенант Мансур Хасиев рассказал, как его группа в ходе одного из эпизодов СВО скрытно подобралась к позиции противника и уничтожила девять боевиков, с пятью из них справился сам Хасиев.
Две штурмовые группы 119-й бригады территориальной обороны ВСУ уничтожены в районе Грабовского в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ перебросили на сумское направление штурмовиков нацбата "Арей", который ранее понес большие потери в ходе "курской авантюры", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Пленный боевик ВСУ Роман Дубовик рассказал РИА Новости, что перед сдачей в плен бойцам ВС РФ на окраине населенного пункта Гуляйполе Запорожской области две недели прятался от украинских заградотрядов. Военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки "Центр" ВС РФ нанесли удар по группе боевиков ВСУ под Красноармейском, рассказал РИА Новости пилот-корректировщик с позывным "Жора" 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии.
Киев показал свою сущность еще раз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся в ряде СМИ сомнения о жертвах от налета украинского БПЛА по кафе в Херсонской области, заявила, что тактику стратегического молчания о преступлениях Киева Запад не отменял.
Странам Запада после атаки БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина следует задуматься о возможных последствиях поставок Киеву дальнобойных вооружений, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
Запад, выбравший Украину в качестве поля битвы против России, не только не добьется желаемого, но и приблизит конец Украины. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу.
Новый глава офиса Зеленского

Владимир Зеленский сообщил, что предложил главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову* возглавить свой офис.
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис.

Украинцы ждут мира, Турция готова помочь

Число граждан Украины, согласных на территориальные уступки для урегулирования конфликта, выросло втрое с 2022 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Турецкая сторона на данный момент не видит предпосылок для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако при запросе сторон готова их организовать, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияКиевВадим АстафьевМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Владимир Зеленский
 
 
Версия 2023.1 Beta
