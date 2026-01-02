Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России уничтожил пять боевиков ВСУ при штурме позиции - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 02.01.2026
Боец ВС России уничтожил пять боевиков ВСУ при штурме позиции
Боец ВС России уничтожил пять боевиков ВСУ при штурме позиции - РИА Новости, 02.01.2026
Боец ВС России уничтожил пять боевиков ВСУ при штурме позиции
Заместитель командира подразделения по военно-политической работе 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" старший лейтенант Мансур Хасиев... РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России уничтожил пять боевиков ВСУ при штурме позиции

Боец группировки "Север" уничтожил пять военных ВСУ при штурме позиции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Заместитель командира подразделения по военно-политической работе 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" старший лейтенант Мансур Хасиев рассказал, как его группа в ходе одного из эпизодов СВО скрытно подобралась к позиции противника и уничтожила девять боевиков, с пятью из них справился сам Хасиев.
Военнослужащим полка вблизи линии боевого соприкосновения были вручены госнаграды. Хасиев был удостоен ордена Мужества. Кроме того, нескольким военнослужащим были присвоены первые офицерские звания.
"В марте этого года выполняли задачу по уничтожению закрепа противника. Было уничтожено девять человек, пять из них – на моем счету", - сказал Хасиев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что при выполнении задачи его бойцами была проделана сложная работа. Они в предрассветные часы выдвинулись в сторону укреплённого пункта ВСУ, скрытно пробрались, в том числе по развалинам, и застали украинских военнослужащих врасплох.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ
05:03
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
