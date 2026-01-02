Боец ВС России уничтожил пять боевиков ВСУ при штурме позиции

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Заместитель командира подразделения по военно-политической работе 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" старший лейтенант Мансур Хасиев рассказал, как его группа в ходе одного из эпизодов СВО скрытно подобралась к позиции противника и уничтожила девять боевиков, с пятью из них справился сам Хасиев.

Военнослужащим полка вблизи линии боевого соприкосновения были вручены госнаграды. Хасиев был удостоен ордена Мужества. Кроме того, нескольким военнослужащим были присвоены первые офицерские звания.

"В марте этого года выполняли задачу по уничтожению закрепа противника. Было уничтожено девять человек, пять из них – на моем счету", - сказал Хасиев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.