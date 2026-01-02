Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки войск Иван Бигма.

Он отметил, что также расчеты группировки уничтожили четыре миномета и 12 наземных робототехнических комплексов противника.