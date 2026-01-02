https://ria.ru/20260102/spetsoperatsiya-2066016258.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 02.01.2026
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T05:03:00+03:00
2026-01-02T05:03:00+03:00
2026-01-02T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faef3237f3fb135b38113375db9c7637.jpg
https://ria.ru/20260102/spetsoperatsiya-2066016131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dc336870776a9445ee1d4bbcb104ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ и 62 БПЛА
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки войск Иван Бигма.
"Выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА", - сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
.
Он отметил, что также расчеты группировки уничтожили четыре миномета и 12 наземных робототехнических комплексов противника.
Расчёты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили в воздухе 16 беспилотников самолетного типа, барражирующий боеприпас и 46 тяжёлых боевых квадрокоптеров, добавил Бигма.