Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 02.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/spetsoperatsiya-2066016258.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 02.01.2026
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T05:03:00+03:00
2026-01-02T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20260102/spetsoperatsiya-2066016131.html
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ и 62 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки войск Иван Бигма.
"Выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА", - сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он отметил, что также расчеты группировки уничтожили четыре миномета и 12 наземных робототехнических комплексов противника.
Расчёты ПВО и мобильные огневые группы "Запада" сбили в воздухе 16 беспилотников самолетного типа, барражирующий боеприпас и 46 тяжёлых боевых квадрокоптеров, добавил Бигма.
Российские военнослужащие
"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
