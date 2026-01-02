"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, добавил, что в полосе ответственности его группировки были уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, шесть пунктов управления БПЛА, сбиты 19 беспилотников самолетного типа.