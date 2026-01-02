Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/spetsoperatsiya-2066016131.html
"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки
2026-01-02T05:01:00+03:00
2026-01-02T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
вадим астафьев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки

"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки на трех направлениях

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 26 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА, сбиты восемь беспилотников противника", - сказал Астафьев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, добавил, что в полосе ответственности его группировки были уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, шесть пунктов управления БПЛА, сбиты 19 беспилотников самолетного типа.
Вчера, 05:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
