"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки
"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.01.2026
"Южная" группировка уничтожила 26 блиндажей ВСУ за сутки
Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ на краматорском, константиновском и славянском...
2026-01-02T05:01:00+03:00
2026-01-02T05:01:00+03:00
2026-01-02T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Новости
ru-RU
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 26 блиндажей и укрытий ВСУ
, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА, сбиты восемь беспилотников противника", - сказал Астафьев
в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
.
Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов, в свою очередь, добавил, что в полосе ответственности его группировки были уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, шесть пунктов управления БПЛА, сбиты 19 беспилотников самолетного типа.