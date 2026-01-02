Рейтинг@Mail.ru
Система соцстрахования в Молдавии перестала быть самоокупаемой, пишут СМИ
02.01.2026
Система соцстрахования в Молдавии перестала быть самоокупаемой, пишут СМИ
Система социального страхования в Молдавии не может самостоятельно обеспечивать саму себя, сообщает местный экономический портал Bani.md. РИА Новости, 02.01.2026
В мире, Молдавия
Система соцстрахования в Молдавии перестала быть самоокупаемой, пишут СМИ

Bani.md: система соцстрахования Молдавии не может сама обеспечивать себя

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Система социального страхования в Молдавии не может самостоятельно обеспечивать саму себя, сообщает местный экономический портал Bani.md.
"Бюджет государственного социального страхования формально не предусматривает дефицита. В действительности почти 37% от общего объёма — поступают напрямую в виде трансфертов из государственного бюджета, что подтверждает: система социального страхования уже не способна самостоятельно обеспечивать себя за счёт взносов. Цифры указывают на растущую зависимость социальной системы от средств государственного бюджета и на углубляющиеся структурные проблемы", - сообщает портал.
Как указывается в сообщении, наибольшая часть средств — около 66,5% всех расходов — направляется на пенсии и другие выплаты пожилым людям. Как отмечает портал, фактически две трети социального бюджета расходуются на пенсии в условиях сокращения числа плательщиков взносов и стремительного старения населения. Правительство обещает индексировать пенсии на 6,8% с 1 апреля 2026 года, однако это повышение происходит на фоне всё возрастающих расходов для бюджета, которые покрываются не за счёт взносов, а за счёт перераспределения публичных средств из других сфер.
"По сути, бюджет государственного социального страхования на 2026 год подтверждает всё более очевидную тенденцию: всё больше получателей, всё меньше плательщиков взносов и государство, вынужденное ежегодно закрывать дефициты миллиардами леев при отсутствии реформ, способных стабилизировать систему в долгосрочной перспективе", - отмечается в экономическом анализе портала.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
