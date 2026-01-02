https://ria.ru/20260102/sochi-2066076497.html
В Сочи при пожаре в доме погиб один человек
В Сочи при пожаре в доме погиб один человек - РИА Новости, 02.01.2026
В Сочи при пожаре в доме погиб один человек
Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Сочи, возгорание возникло ранним утром в квартире на площади 25 "квадратов", оно ликвидировано, сообщили... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:00:00+03:00
2026-01-02T16:00:00+03:00
2026-01-02T16:00:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20260102/pozhar-2066022437.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи при пожаре в доме погиб один человек
В Сочи при пожаре в жилом доме погиб один человек
СОЧИ, 2 янв - РИА Новости. Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Сочи, возгорание возникло ранним утром в квартире на площади 25 "квадратов", оно ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В 04.58 (мск - ред.) по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло загорание квартиры на площади 25 квадратных метров. В 05.30 ликвидация пожара. К сожалению, на пожаре погиб человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время причина возгорания устанавливается.