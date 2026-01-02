В Сочи при пожаре в доме погиб один человек

СОЧИ, 2 янв - РИА Новости. Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Сочи, возгорание возникло ранним утром в квартире на площади 25 "квадратов", оно ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 04.58 (мск - ред.) по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло загорание квартиры на площади 25 квадратных метров. В 05.30 ликвидация пожара. К сожалению, на пожаре погиб человек", - говорится в сообщении.