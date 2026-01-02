Рейтинг@Mail.ru
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году - РИА Новости, 02.01.2026
08:08 02.01.2026
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году
сергей лебедев, снг, евразийский экономический союз, шос
Сергей Лебедев, СНГ, Евразийский экономический союз, ШОС
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году

Лебедев назвал развитие разностороннего сотрудничества целью СНГ на 2026 год

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 2 янв – РИА Новости. Этот год станет юбилейным для Содружества Независимых Государств, перед организацией стоит задача продолжить развивать разностороннее сотрудничество между государствами-участниками, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
"Отличительной чертой года (2026 года – ред.) является то, что для СНГ этот год юбилейный. Содружеству Независимых Государств исполнится 35 лет. Утвержден и уже реализуется план мероприятий, посвященных этой дате. Перед нами стоят масштабные задачи, и главная из них – обеспечить в 2026 году дальнейшее развитие разностороннего сотрудничества в формате СНГ", - заявил генсек организации.
По словам Лебедева, в этом году планируют рассмотреть ряд важных проектов. Например, в экономической сфере - это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на территории СНГ.
"Речь идет о создании интегрированной транспортной системы на территории СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, соответственно повысив транзитный потенциал наших стран", - пояснил собеседник агентства.
Генсек сообщил, что в работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед - стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2035 года (в перспективе до 2050 года), разрабатываемая Электроэнергетическим советом СНГ.
"Наша цель на будущее – выйти на новый уровень внешнего экономического взаимодействия, превратить содружество в эффективную площадку для диалога с другими объединениями, такими как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОЭС (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.)", - продолжил он.
Лебедев добавил, что в гуманитарной сфере новым этапом интеграционных процессов станет принятие программы реализации концепции формирования общего образовательного пространства Содружества Независимых Государств 2027–2035 годов. По его словам, готовится ряд проектов документов в социально-трудовой сфере, включая план основных мероприятий по реализации концептуальных основ сотрудничества государств СНГ в области нормирования труда на 2026–2030 годы.
"Одной из важнейших задач, стоящих перед нами в 2026 году является качественное проведение в содружестве года охраны здоровья. Особое внимание будет уделено разработке и актуализации международных документов, непосредственно регулирующих вопросы сотрудничества в области здравоохранения, а также оказания экстренной и плановой медицинской помощи гражданам в странах содружества", - сказал Лебедев.
Генсек СНГ подчеркнул, что сейчас прорабатывается стратегическая инициатива белорусской стороны под названием "СНГ – общее пространство здоровья и устойчивого развития на 2026–2035 годы".
"Важным событием 2026 года станет проведение IX Съезда учителей и работников образования государств – участников СНГ. В числе других крупных мероприятий, планируемых к проведению в 2026 году, можно отметить первый Форум волонтеров Содружества Независимых Государств, который пройдет в августе в Казахстане", - заключил Лебедев.
Сергей ЛебедевСНГЕвразийский экономический союзШОС
 
 
