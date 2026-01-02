Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году

МИНСК, 2 янв – РИА Новости. Этот год станет юбилейным для Содружества Независимых Государств, перед организацией стоит задача продолжить развивать разностороннее сотрудничество между государствами-участниками, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.

"Отличительной чертой года (2026 года – ред.) является то, что для СНГ этот год юбилейный. Содружеству Независимых Государств исполнится 35 лет. Утвержден и уже реализуется план мероприятий, посвященных этой дате. Перед нами стоят масштабные задачи, и главная из них – обеспечить в 2026 году дальнейшее развитие разностороннего сотрудничества в формате СНГ", - заявил генсек организации.

По словам Лебедева , в этом году планируют рассмотреть ряд важных проектов. Например, в экономической сфере - это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на территории СНГ.

"Речь идет о создании интегрированной транспортной системы на территории СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, соответственно повысив транзитный потенциал наших стран", - пояснил собеседник агентства.

Генсек сообщил, что в работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед - стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2035 года (в перспективе до 2050 года), разрабатываемая Электроэнергетическим советом СНГ.

ШОС, "Наша цель на будущее – выйти на новый уровень внешнего экономического взаимодействия, превратить содружество в эффективную площадку для диалога с другими объединениями, такими как ЕАЭС БРИКС , ОЭС (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.)", - продолжил он.

Лебедев добавил, что в гуманитарной сфере новым этапом интеграционных процессов станет принятие программы реализации концепции формирования общего образовательного пространства Содружества Независимых Государств 2027–2035 годов. По его словам, готовится ряд проектов документов в социально-трудовой сфере, включая план основных мероприятий по реализации концептуальных основ сотрудничества государств СНГ в области нормирования труда на 2026–2030 годы.

"Одной из важнейших задач, стоящих перед нами в 2026 году является качественное проведение в содружестве года охраны здоровья. Особое внимание будет уделено разработке и актуализации международных документов, непосредственно регулирующих вопросы сотрудничества в области здравоохранения, а также оказания экстренной и плановой медицинской помощи гражданам в странах содружества", - сказал Лебедев.

Генсек СНГ подчеркнул, что сейчас прорабатывается стратегическая инициатива белорусской стороны под названием "СНГ – общее пространство здоровья и устойчивого развития на 2026–2035 годы".