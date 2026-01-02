Рейтинг@Mail.ru
В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/smi-2066052879.html
В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке
В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке - РИА Новости, 02.01.2026
В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке
Депутат областного совета в Одессе Андрей Бабенко от партии "Батькивщина" прогнал с объекта строителей из-за того, что они слушали российскую музыку и говорили... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:32:00+03:00
2026-01-02T13:32:00+03:00
в мире
украина
одесса
россия
сергей лавров
партия "батькивщина"
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg
https://ria.ru/20251214/odessa-2061918058.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_16b8a5d52b78bfb1da5318ac1fa44fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, россия, сергей лавров, партия "батькивщина", страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Россия, Сергей Лавров, Партия "Батькивщина", Страна.ua, Верховная Рада Украины
В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке

В Одессе депутат облсовета Бабенко прогнал строителей из-за русской музыки

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Депутат областного совета в Одессе Андрей Бабенко от партии "Батькивщина" прогнал с объекта строителей из-за того, что они слушали российскую музыку и говорили на русском языке, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одессе депутат облсовета Андрей Бабенко ("Батькивщина") накричал и прогнал с объекта строителей из-за того, что они слушали российскую музыку и говорили на русском языке. Он назвал их "сепарами" и обзывал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Одессе за разговор школьников на русском языке на переменах ввели штрафы
14 декабря 2025, 07:09
 
В миреУкраинаОдессаРоссияСергей ЛавровПартия "Батькивщина"Страна.uaВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала