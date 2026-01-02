В Одессе депутат выгнал строителей из-за разговоров на русском языке

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Депутат областного совета в Одессе Андрей Бабенко от партии "Батькивщина" прогнал с объекта строителей из-за того, что они слушали российскую музыку и говорили на русском языке, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе депутат облсовета Андрей Бабенко ("Батькивщина") накричал и прогнал с объекта строителей из-за того, что они слушали российскую музыку и говорили на русском языке. Он назвал их "сепарами" и обзывал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
В Одессе за разговор школьников на русском языке на переменах ввели штрафы
14 декабря 2025, 07:09