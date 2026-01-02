Тренер "Ливерпуля" раскритиковал судейство в матче с "Лидсом"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот раскритиковал судейство из-за неназначения пенальти в матче с "Лидсом" после единоборства с участием нападающего "красных" Юго Экитике в штрафной площади соперника.
В четверг "Ливерпуль" сыграл дома вничью с "Лидсом" (0:0) в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). В одном из эпизодов матча Экитике потерял контроль над мячом в штрафной после единоборства с бывшим игроком ЦСКА Якой Бийолом.
01 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
"Если бы он упал, это, вероятно, был бы пенальти, но в этом сезоне на нас часто фолили, после чего пенальти не назначались. В этом сезоне мы получили несколько нелепых пенальти в свои ворота, но в гостевом матче с "Брентфордом" при нарушении на Коди Гакпо судья сказал продолжать игру, поэтому наши игроки стараются не падать. Тогда VAR сложно вмешаться", - приводит слова Слота Би-би-си.
