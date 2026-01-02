Тренер "Ливерпуля" раскритиковал судейство в матче с "Лидсом"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот раскритиковал судейство из-за неназначения пенальти в матче с "Лидсом" после единоборства с участием нападающего "красных" Юго Экитике в штрафной площади соперника.