В Кузбассе ограничен доступ на склад Wildberries, где обрушилась кровля
Доступ на склад Wildberries в городе Юрга Кемеровской области, где обрушилась часть кровли и пострадали три человека, временно ограничен, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:37:00+03:00
происшествия
юрга
кемеровская область
wildberries
юрга
кемеровская область
КЕМЕРОВО, 2 янв – РИА Новости. Доступ на склад Wildberries в городе Юрга Кемеровской области, где обрушилась часть кровли и пострадали три человека, временно ограничен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее пресс-службы СУСК и прокуратуры Кузбасса сообщили, что 1 января на логистическом хабе Wildberries
в Юрге
произошло частичное обрушение кровли, в результате которого травмы получили три человека. Оба ведомства организовали проверки.
"По предварительным данным, на территории логистического объекта в Юрге произошло смещение конструкции кровли из-за повышенной снеговой нагрузки: в декабре был зафиксирован аномально высокий объем осадков. Сотрудники и исполнители склада были оперативно эвакуированы. На месте работают правоохранительные органы, компания оказывает им полное содействие. Точные причины случившегося устанавливаются. Для обеспечения безопасности доступ на объект временно ограничен", – сообщили агентству в пресс-службе компании.
Логистический склад Wildberries был открыт в Юрге 2 декабря 2025 года.