В Кузбассе ограничен доступ на склад Wildberries, где обрушилась кровля

КЕМЕРОВО, 2 янв – РИА Новости. Доступ на склад Wildberries в городе Юрга Кемеровской области, где обрушилась часть кровли и пострадали три человека, временно ограничен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"По предварительным данным, на территории логистического объекта в Юрге произошло смещение конструкции кровли из-за повышенной снеговой нагрузки: в декабре был зафиксирован аномально высокий объем осадков. Сотрудники и исполнители склада были оперативно эвакуированы. На месте работают правоохранительные органы, компания оказывает им полное содействие. Точные причины случившегося устанавливаются. Для обеспечения безопасности доступ на объект временно ограничен", – сообщили агентству в пресс-службе компании.